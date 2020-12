Na mejnih prehodih s Hrvaško še vedno večkilometrski zastoji

Ljubljana, 19. decembra - Zaradi povečanega pometa tovornih in osebnih vozil pred božično-novoletnimi prazniki na mejnih prehodih s Hrvaško so še vedno večkilometrskih zastojev. Na policiji so pojasnili, da so ti posledica ukrepov, ki jih izvajajo hrvaški varnostni organi. Najdaljše kolone, v katerih vozniki čakajo po več ur, so na mejnih prehodih Obrežje in Metlika.

Danes okrog 13. ure bila čakalna doba na Obrežju pri vstopu na Hrvaško okoli deset ur, kolona je bila dolga več kot 15 kilometrov. Popoldne se je nekoliko skrajšala, vendar pa vozniki na izstop iz države še vedno čakajo okrog osem ur. "Povečan promet pri vstopu v Hrvaško pričakujemo vse do jutranjih ur," so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Na mejnem prehodu Starod, Bistrica ob Sotli in Dobrovec vozniki za izstop iz države čakajo približno štiri ure, na mejnem prehodu Zgornji Leskovec pa tri ure.

Kot so opozorili na novomeški policijski upravi, imajo policisti med priključkom Drnovo in mejnim prehodom Obrežje pa tudi na širšem območju Brežic in Metlike že ves dan veliko dela pri urejanju prometa. Ob tem opozarjajo na primere, "ko neodgovorni vozniki in potniki izstopajo iz vozil, hodijo po avtocesti in s tem ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu".

Policisti se trudijo vzpostavljati reševalni pas, saj številni vozniki ne upoštevajo predpisov o vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri zavarovanju kolone jim pomagajo tudi delavci Darsa.

Zaradi velike gneče in s tem povezanih težav v lokalnem prometu na območju Metlike policisti že v Novem mestu preusmerjajo tovorna vozila, namenjena v Metliko, proti Obrežju. Tako v Metliki, kot na širšem območju Brežic so tudi na vzporednih in lokalnih cestah skušajo zagotavljati kar najbolj nemoten promet za lokalne prebivalce.

"Voznikom svetujemo, naj se na pot odpravijo pravočasno, upoštevajo cestno-prometne predpise, prometno signalizacijo in navodila policistov. Predvsem pa naj bodo strpni, poskrbijo za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu," so še navedli.