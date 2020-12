V cerkvah lahko od danes maše pod strogimi pogoji spet potekajo v navzočnosti vernikov

Ljubljana, 19. decembra - V cerkvah lahko v skladu z razrahljanimi ukrepi od danes pod strogimi pogoji maše znova potekajo ob navzočnosti vernikov. Za zdaj so se za to odločili le v ljubljanski nadškofiji in koprski škofiji. V novomeški bodo maše v navzočnosti vernikov začeli v sredo, v ostalih pa maš z navzočnostjo vernikov med božičnimi prazniki ne bo.