Zorčič za Siol: Scenarij predčasnih volitev se mi zdi povsem realen

Ljubljana, 19. decembra - Predsednik DZ in podpredsednik SMC Igor Zorčič je za Siol dejal, da prvaka DeSUS Karla Erjavca ne podpirajo za mandatarja, ker je preveč neznank in bi bilo ta hip to zelo tvegano za državo. Realna se mu namreč zdi možnost, da bi bilo strmoglavljenje vlade le korak k predčasnim volitvam. Priznava pa, da je bilo med poslanci SMC nekaj pomislekov.