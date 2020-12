Kozlovičeva za Dnevnik: Mi na javnih funkcijah smo tisti, ki v resnici ustvarjamo sovražni govor

Ljubljana, 19. decembra - Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič je v intervjuju za Dnevnikov Objektiv med drugim navedla, da je pravo v času epidemije covida-19 na preizkušnji. Boji se tudi, da bo epidemija znižala nekatere standarde v družbi in opozorila, da so nosilci javnih funkcij tisti, ki v resnici ustvarjajo sovražni in nedostojni govor.