Pediatri želijo Janši predstaviti predloge rešitev za dobro počutje otrok med epidemijo

Ljubljana, 19. decembra - Pediatri in šolski zdravniki v predprazničnih dneh prosijo vsakega posameznega državljana, da v svojem ravnanju in odzivanju na družbene razmere upošteva, da so otroci in mladostniki del družbe, ki nima glasu, imajo pa izjemno sposobnost sprejemanja. Prosijo tudi za sprejem pri premierju Janezu Janši in pristojnih ministrih.