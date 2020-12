Poklukar za Delo: UKC Ljubljana v devetih mesecih posloval z 12 milijoni evrov izgube

Ljubljana, 19. decembra - UKC Ljubljana je v prvih devetih mesecih letos posloval negativno v višini 12 milijonov evrov, je za današnje Delo dejal generalni direktor bolnišnice Janez Poklukar. Dodatne stroške so imeli tudi zaradi obnov prostorov, pri katerih pa so po njegovih besedah postavili nove cenovne in časovne standarde.