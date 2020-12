Pred prihajajočimi prazniki gneča na mejnih prehodih

Kolona vozil med priključkom Drnovo na dolenjski avtocesti in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški je po podatkih prometno-informacijskega centra dolga kar devet kilometrov. Štirikilometrski zastoj je na avtocesti Maribor - Ptuj - Gruškovje pred mejnim prehodom, kjer je treba za izstop iz države čakati uro in pol, za vstop v Slovenijo pa dve uri in pol.

Pred predorom Karavanke na avstrijski strani proti Sloveniji je šestkilometrski zastoj, predor pa občasno zapirajo.

Na mejnem prehodu Starod je čakalna doba za izstop iz države dve uri in pol, v Slovenski vasi dve uri, na mejnem prehodu Rigonce pa eno uro in 45 minut. Na preostalih mejnih prehodih je gneče nekoliko manj, vozniki pa morajo za izstop iz države čakati med pol in eno uro.