Newyorške borze teden končale v rdečem

New York, 18. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili s padci, potem ko so v četrtek dosegli rekordno visoke ravni. Vlagatelji namreč še vedno čakajo na novice o novem stimulativnem paketu za ameriško gospodarstvo, prizadeto zaradi pandemije koronavirusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.