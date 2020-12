S priročnikom o tipologiji bohinjskih planin do ohranitve stavbne dediščine

Bohinj, 20. decembra - Javni zavod Triglavski narodni park je v sodelovanju s Šolo prenove in avtorico Živo Deu izdal priročnik Tipologija bohinjskih planin ter usmeritve za vzdrževanje in obnovo planšarskih objektov. Namen priročnika je ohranjanje dediščine stavbarstva bohinjskih planin in spodbujanje lastnikov k ustrezni obnovi in vzdrževanju.