Ministrstvo: Slovenija bo prve odmerke cepiva prejela predvidoma 26. decembra

Ljubljana, 18. decembra - Slovenija bo skupaj z drugimi državami EU predvidoma 26. decembra prejela prve odmerke cepiva proti covidu-19 proizvajalcev Pfizer in BioNTech, so sporočili z ministrstva za zdravje. Prejela bo 9745 odmerkov, z njimi pa bodo najprej cepili oskrbovance v domovih za starejše in tam zaposlene ter najbolj izpostavljene zdravstvene delavce.