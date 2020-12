Evropske borze teden končale v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 18. decembra - Evropske borze so trgovanje končale s padci. Po poročanju tujih agencij so bili vlagatelji danes pozorni predvsem na dogajanje v Bruslju, kjer Velika Britanija in EU še nista dosegli dogovora o odnosih po brexitu. Evropski poslanci so medtem že podprli krizni načrt usmerjenih ukrepov za primer, da dogovora ne bo.