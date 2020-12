V predsedniški palači podelili čine 13 novim častnikom

Ljubljana, 18. decembra - V predsedniški palači so danes podelili čine slušateljem 32. generacije Šole za častnike. V čin poročnika so letos povišali 12 pripadnikov in eno pripadnico Slovenske vojske. Vrhovni poveljnik Slovenske vojske in predsednik republike Borut Pahor jih je ob tem opozoril, da Slovenska vojska ni brez izzivov.