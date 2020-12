Študija: Zniževanje davkov za bogatejše brez bistvenih učinkov na rast in zaposlovanje

London, 19. decembra - Davčne reforme, ki zmanjšujejo davčno breme za višje dohodkovne razrede, nimajo bistvenih učinkov na gospodarsko rast oz. zmanjšanje brezposelnosti, je sklep raziskave britanskih izobraževalnih ustanov London School of Economics in King's College London, ki temelji na analizi 50 let podatkov iz 18 članic OECD.