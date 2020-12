Policistom vojnim veteranom možnost ohranitve službenega stanovanja tudi po upokojitvi

Ljubljana, 18. decembra - DZ je danes z 80 glasovi za in brez glasu proti potrdil novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki uslužbencem policije s priznanim veteranskim statusom ob upokojitvi omogoča najem službenega stanovanja za nedoločen čas. Rešitve iz zakonskega predloga so podprli predstavniki vseh poslanskih skupin oz. jim niso nasprotovali.