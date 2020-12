Občinski denar v Gornji Radgoni namesto za okraševanje dobrodelnim društvom

Gornja Radgona, 20. decembra - Občina Gornja Radgona bo denar, ki bi ga sicer namenili božično-novoletnemu okraševanju in razsvetljavi, namenila Rdečemu križu, Karitasu, lionistom in društvu za zaščito živali. Da bo mesto kljub temu praznično, pa so poskrbeli prostovoljci - posamezniki in društva.