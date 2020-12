Drugo glasovanje o ukinitvi volilnih okrajev: 55 za, 26 proti (tabela)

Ljubljana, 18. decembra - Na glasovanju o spremembah volilne zakonodaje za ukinitev volilnih okrajev in uvedbo prednostnega glasu, je kvorum prijavilo 84, predlog pa podprlo 55 poslancev iz vrst LMŠ, SD, SMC, Levice, NSi, SAB in SNS ter predstavnik narodnosti. Od naštetih strank nista bila prisotna dva poslanca SD in en iz NSi. Za uspeh bi predlog potreboval 60 glasov.