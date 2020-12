Ukinitev volilnih okrajev in uvedba preferenčnega glasu tudi v drugo brez zadostne podpore v DZ

Ljubljana, 18. decembra - Spremembe volilne zakonodaje z ukinitvijo okrajev in uvedbo preferenčnega glasu, ki so jih vložile poslanske skupine SAB, LMŠ, Levica in SD, tudi tokrat v državnem zboru niso dobile potrebne dvotretjinske večine. Za novelo zakona je glasovalo 55 poslank in poslancev, proti 26, navzočih jih je bilo 84.