Predstavili knjigo o zgodovini slovenskih društev na Hrvaškem

Zagreb, 19. decembra - Pred dnevi so preko spletne aplikacije na Hrvaškem predstavili knjigo Slovenska društva na Hrvaškem od leta 1886 do 1991, avtorice Barbare Riman. Zgodovinski pregled delovanja slovenskih društev do leta 1991 so približali javnosti v pogovoru z Rimanovo, ki je tudi predsednica zveze slovenskih društev na Hrvaškem.