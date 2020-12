Vrednost investicij v osnovna sredstva lani prvič presegla predkrizno raven

Ljubljana, 19. decembra - Trend rasti investicij v osnovna sredstva iz 2017 in 2018 se je v Sloveniji nadaljeval tudi lani. Njihova vrednost je bila za 14,3 odstotka višja kot leto prej in je po podatkih državnega statističnega urada znašala 6,8 milijarde evrov. S tem je prvič po letu 2008 spet presegla šest milijard evrov, so izpostavili statistiki.