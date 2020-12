SBI TOP v minulem tednu z rastjo

Ljubljana, 18. decembra - Indeks SBI TOP je v minulem tednu zrasel za 0,26 odstotka in teden sklenil pri 897,84 točke. Med blue chipi prve kotacije so se v tednu dni najbolj podražile delnice Pozavarovalnice Sava. Vlagatelji so skupaj ustvarili okoli 5,7 milijona evrov prometa. Teden je minil mirno, so pa nekatere družbe objavile oceno in napoved poslovanja.