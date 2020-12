Novomeški svetniki sprejeli predlog proračuna za leto 2022

Novo mesto, 18. decembra - Novomeški mestni svetniki so na četrtkovi seji sprejeli predlog proračuna za leto 2022, ki predvideva skupne prihodke v višini 52,5 milijona evrov in skupne odhodke v višini 54,6 milijona evrov. Proračunska usmerjenost vodi k nenehnemu dvigovanju kakovosti življenja Novomeščanov in uresničevanju razvojnih ciljev, so sporočili z novomeške občine.