RIC maturantom stopil naproti z uvedbo splošnega bonusa in drugimi prilagoditvami

Ljubljana, 18. decembra - Na Državnem izpitnem centru (RIC) so za izvedbo obeh matur v letošnjem letu pripravili nekaj sprememb, prilagojenih razmeram zaradi epidemije covida-19. Med drugim so zmanjšali obseg vsebin pri ustnih izpitih, uveden bo tudi t. i. splošni bonus, ki bo nekoliko bolj v pomoč dijakom s šibkejšim znanjem, so povedali na novinarski konferenci.