Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzgor

Ljubljana, 18. decembra - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je danes zvišal za 0,22 odstotka, najbolj pa so se podražile delnice Zavarovalnice Triglav, Cinkarne Celje in Krke. Po slednjih so vlagatelji tudi največ povpraševali - k skupaj 795.560 evrov sklenjenih poslov so prispevale 231.633 evrov.