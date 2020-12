DZ po peturni razpravi o spremembah volilne zakonodaje čaka še odločanje

Ljubljana, 18. decembra - DZ je sklenil razpravo o spremembah volilne zakonodaje z ukinitvijo okrajev in uvedbo preferenčnega glasu. Nasprotniki sprememb so opozarjali, da bi prinesle centralizacijo, saj bi podeželje in manjše regije ostali brez poslancev. Na drugi strani so jim odgovarjali, da bi volivcem dali odločilni glas, poslanci pa da so predstavniki vseh.