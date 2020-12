Okoli 40 prevoznikov z vožnjo mimo parlamenta opozorilo na svoj položaj

Ljubljana, 18. decembra - Okoli 40 malih prevoznikov turističnih avtobusov je danes z vožnjo mimo parlamenta opozorilo na slab položaj, v katerem so se znašli zaradi epidemije covida-19. Po poročanju časnika Večer so opozorili, da je vlada nanje pozabila, saj niso prejeli še nobene pomoči, številni so zato brez dohodkov ali pa so si poiskali drugo delo.