Nepremičninski sklad v dveh letih s 180 novimi stanovanji za starejše

Ljubljana, 18. decembra - Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja namerava v prihodnjih dveh letih zagotoviti 180 novih oskrbovanih in namenskih stanovanj za starejše na Bledu, v Mariboru, Radljah ob Dravi, Kozini, Novem mestu in Radovljici. V petih letih naj bi pridobil skupno 400 novih najemnih stanovanj.