V Trstu v soboto tristransko srečanje o gospodarjenju na Jadranu

Trst, 18. decembra - V Trstu se bodo v soboto sešli zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije, Anže Logar, Gordan Grlić Radman in Luigi di Maio, ki bodo govorili o razglasitvi hrvaške in italijanske izključne gospodarske cone v Jadranu. Na srečanju je predviden podpis tristranske izjave o gospodarskih conah, ki jo diplomati sicer še usklajujejo.