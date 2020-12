Ljubljanska Biosistemika med prejemniki evropskih sredstev za spodbujanje inovacij

Bruselj/Ljubljana, 18. decembra - Evropska komisija je v zadnjem krogu pilotne faze instrumenta Accelerator Evropskega sveta za inovacije izbrala 38 zagonskih in malih ter srednje velikih podjetij, ki bodo skupno prejela 176 milijonov evrov za spodbujanje inovacij. Med podjetji je tudi ljubljanska družba Biosistemika, in to za digitalno shranjevanje podatkov o DNK.