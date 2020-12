Epidemija po oceni sogovornikov portala STAznanost priložnost za oblikovanje vizije o družbi prihodnosti

Ljubljana, 18. decembra - Epidemija covida-91 je priložnost za oblikovanje vizije o družbi prihodnosti, so menili sodelujoči v današnjem spletnem pogovoru portala STAznanost o psiholoških, socialnih in socioloških vidikih epidemije. Opozorili so na poglabljanje razlik v družbi, ki jih prinaša kriza, pa tudi na pomen solidarnosti pri premagovanju stisk.