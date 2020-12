Od danes dovoljeno poslovanje dodatnih dejavnosti

Ljubljana, 19. decembra - Od danes do vključno 23. decembra je v vseh statističnih regijah dovoljeno obratovanje prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago, drevesnic in vrtnarij ter prodajaln s storitvami izdelave montaže, popravil in vzdrževanja. Opravlja se lahko storitve nege hišnih ljubljenčkov ter individualne, svetovalne in terapevtske storitve.