OZS pozdravila delno sproščanje dejavnosti

Ljubljana, 18. decembra - V OZS so pozdravili dodatne sprostitve dejavnosti, želijo pa si, da bi sprostili še vse tiste, ki ostajajo zaprte. Za dejavnosti, ki se bodo odprle v soboto, strokovne sekcije OZS pospešeno pripravljajo interpretacije odloka in navodila, ki jih bodo člani prejeli po e-pošti, so sporočili iz OZS