Logar: Razglasitev izključnih con v Jadranu ne bo vplivala na slovenske ribiče in Luko Koper

Ljubljana, 18. decembra - Razglasitev italijanske in hrvaške izključne gospodarske cone v Jadranu ne bo vplivala na dostopnost ribolova za slovenske ribiče niti na Luko Koper, je danes dejal zunanji minister Anže Logar. Potrdil je še, da se z Italijo in Hrvaško še usklajujejo o tristranski izjavi o gospodarskih conah in da bo Slovenija pri tem zasledovala svoje cilje.