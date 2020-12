Gasilci pozivajo Tonina k sestanku in udejanjenju stavkovnih zavez

Ljubljana, 18. decembra - Sindikat poklicnega gasilstva vnovič poziva ministra za obrambo Mateja Tonina k nadaljevanju postopkov za sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe poklicnega gasilstva in ureditev pravice do dodatka. V nasprotnem primeru napovedujejo sindikalne aktivnosti. Na Morsu pa odgovarjajo, da so že novembra predlagali srečanje z državnim sekretarjem.