Mežiški Tab letos po ocenah s petino manjšo realizacijo

Mežica, 20. decembra - Po spomladanskih mesecih, ko so v družbi Tab Mežica imeli do 50-odstotni padec prodaje v aprilu, se je poslovanje podjetja počasi izboljšalo in se zadnje mesece približuje lanskim številkam. Direktor družbe Bogomir Auprih ocenjuje, da bo letos podjetje ustvarilo okoli 20 odstotkov nižjo realizacija kot lani, dobiček bo za četrtno nižji.