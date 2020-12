Desetino prometnih nesreč na Severnem Primorskem povzročili alkoholizirani vozniki

Nova Gorica, 18. decembra - Policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so minula dva vikenda poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov v prometu z namenom zmanjšanja deleža povzročiteljev prometnih nesreč, ki so pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. Takih je bilo letos do 15. decembra kar 67 ali 10,5 odstotka vseh povzročiteljev od skupno 636 prometnih nesreč.