Policisti v zadnjem tednu izrekli več opozoril in izdali manj glob

Ljubljana, 18. decembra - V zadnjem tednu so policisti opravili 16.794 nadzorov glede izvajanja vladnih odlokov. Izrekli so 1026 opozoril in izdali 519 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov. Izrekli so 14,4 odstotka več opozoril kot teden prej in izdali 4,4 odstotka manj glob, je navedel namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.