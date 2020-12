Na avstrijski strani pred Karavankami desetkilometrski zastoj

Kranj/Ljubljana, 18. decembra - V Avstriji je na vstopni kontrolni točki policije pred predorom Karavanke v smeri Slovenije nastal desetkilometrski zastoj. Predor občasno zapirajo zaradi zastoja in nadzora pri vstopu v Slovenijo, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Čakalna doba je tudi na mejnih prehodih Starod, Obrežje, Gruškovje, Zavrč in Pince.