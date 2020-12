Janša v DZ poslal obvestilo o odstopu Gantarja s funkcije ministra za zdravje

Ljubljana, 18. decembra - Premier Janez Janša je predsednika DZ Igorja Zorčiča obvestil o odstopu Tomaža Gantarja z mesta ministra za zdravje. Prosil ga je, da se DZ čim prej seznani z odstopom, in ga obvestil, da bo začasno funkcijo ministra za zdravje opravljal sam. Gantar se je v odstopni izjavi Janši zahvalil za zaupanje in ocenil, da so skupaj opravili pomembno delo.