Polnar: Ostajam član poslanske skupine DeSUS, iz nje lahko le sam izstopim

Ljubljana, 18. decembra - Poslanec DeSUS Robert Polnar je danes pojasnil, da ostaja član poslanske skupine DeSUS, ker iz nje lahko le sam izstopi. Izvršni odbor DeSUS je namreč v četrtek podprl pobudo za njegovo izključitev iz stranke, prvak DeSUS Karl Erjavec pa pričakuje, da s tem ne bo več član poslanske skupine. Polnar je sicer oster do Erjavca in do odločitev stranke.