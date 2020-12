Zaposleni v Talumu z inovacijami poskrbeli za več kot 600.000 evrov koristi

Kidričevo, 20. decembra - V kidričevskem podjetju Talum so tudi letos v sklopu dneva inovativnosti in razvojno-raziskovalnega dneva razdelili nagrade najboljšim inovacijam zaposlenih. Letos so jih v virtualni obliki prejeli za osem tehničnih izboljšav, ki prinašajo za več kot 634.000 evrov letne gospodarske koristi. Prejeli so 1120 inovacijskih predlogov.