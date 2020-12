Policisti na meji z Italijo vendarle na toplem

Ljubljana, 18. decembra - Policija je poskrbela za ureditev delovnih pogojev za policiste na treh kontrolnih točkah na meji z Italijo, ki so pred tem delali na mrazu. Začasne zabojnike so preuredili in jih med drugim prestavili tako, da lahko policist postopek nadzora zdaj izvaja neposredno iz objekta, tako kot na običajnih mejnih prehodih.