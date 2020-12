Na sedežu stranke DeSUS prejeli pošiljko z belim prahom

Ljubljana, 18. decembra - V eni izmed državnih ustanov s sedežem na Kersnikovi ulici so prejeli pošiljko z belim prahom, so za STA potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Po neuradnih informacijah gre za stranko DeSUS. Na kraj dogodka so prispele pristojne službe, osebe, ki so bile v stiku s pošiljko, pa bodo v karanteni.