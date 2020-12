Novogoriški šolarji razveselili starostnike s prazničnimi voščilnicami

Nova Gorica, 18. decembra - Čeprav niso sedeli v šolskih klopeh, so učenci Osnovne šole Frana Erjavca iz Nove Gorice skupaj z učitelji in drugimi zaposlenimi naredili več kot 1500 voščilnic, ki so jih namenili starejšim občanom. Pridružilo se jim je tudi Območno združenje Rdečega križa (RK) Nova Gorica, ki čestitki dodaja še darilni bon za deset evrov.