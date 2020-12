Zavarovalna skupina Sava za 2021 načrtuje najmanj 53 milijonov evrov dobička

Ljubljana, 18. decembra - Zavarovalna skupina Sava načrtuje, da bo v 2021 presegla 685 milijonov evrov poslovnih prihodkov in dosegla vsaj 53 milijonov evrov čistega dobička, kar pomeni vsaj 11,5-odstotno načrtovano donosnost kapitala. Načrt sloni na predpostavki, da v 2021 ne bo novih zapiranj gospodarstev in omejitev gibanja, s katerimi so bile države soočene letos.