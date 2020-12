Newyorške borze končale z rekordi

New York, 17. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rekordi, ki so jih vzpodbudili obeti glede napredka pri cepivih proti covidu-19, pa tudi ob nakazanem približevanju političnega dogovora o paketu pomoči za ameriško gospodarstvo, ki ga je pandemija močno prizadela. Nasdaq je z rekordom dan sklenil tretjič zaporedoma.