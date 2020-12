Von der Leynova in Johnson nista rešila razlik glede brexita

Bruselj, 17. decembra - Predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen in britanski premier Boris Johnson sta se danes po telefonu pogovarjala o odprtih vprašanjih glede brexita, vendar razlike ostajajo, so sporočili iz Bruslja. Iz Londona pa so sporočili, da bi se moral za dogovor pristop EU bistveno spremeniti. Pogajanja se bodo nadaljevala v petek.