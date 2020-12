Delničarji Norwegian Aira potrdili program prestrukturiranja

Oslo, 17. decembra - Delničarji nekdaj hitro rastočega norveškega nizkocenovnega letalskega prevoznika Norwegian Air Shuttle, ki je zaradi finančnih težav v postopku stečajne zaščite, so na današnji skupščini potrdili program prestrukturiranja. Med ukrepi so zmanjšanje flote, pretvorba dolga in izdaja novih delnic.