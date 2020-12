Maročanu dosmrtna ječa za poskus terorističnega napada na vlak leta 2015

Pariz, 17. decembra - Sodišče v Parizu je Maročana Ayouba El Khazzanija, ki je leta 2015 načrtoval teroristični napad na hitri vlak Thalys na poti iz Amsterdama v Pariz, danes obsodilo na dosmrtno ječo, njegove tri pomagače pa na zaporne kazni od sedem do 27 let, poročajo tuje tiskovne agencije. Potencialno smrtonosen napad so preprečili pogumni potniki.