Telekom Slovenije podpisal pogodbo z EIB za širitev optičnega omrežja

Ljubljana, 17. decembra - Telekom Slovenije je z Evropsko investicijsko banko (EIB) danes podpisal posojilno pogodbo za nadaljnjo širitev in nadgradnjo optičnega dostopovnega omrežja. Prejel bo do sto milijonov evrov dolgoročnega posojila, s katerim bo lahko gradnjo omrežja financiral do vključno leta 2023.