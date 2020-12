Leagreid na vrhu biatlonske falange v Hochfilznu, Fak 11.

Hochfilzen, 17. decembra - Biatlonci so v Hochfilznu opravili sprintersko tekmo za svetovni pokal. Prva štiri mesta so osvojili Norvežani, najboljši na 10-kilometrski tekmi pa je bil Sturle Holm Laegreid, ki je zadel vseh deset tarč in kot prvi v moški konkurenci letos dosegel drugo zmago, obenem drugo v kratki karieri. Slovenec Jakov Fak je bil enajsti.